West Ham bate Bournemouth e sobe para a primeira metade da tabela

O West Ham recebeu e venceu o Bournemouth, por 2-0, e saltou várias posições na tabela classificativa.

Os golos foram apontados no final de cada parte. Em cima do intervalo, Zouma fez, de cabeça, o primeiro golo, aos 45 minutos, depois de um canto com vários ressaltos na área.

Já em cima do minuto 90, o VAR concedeu um penálti por mão na bola, convertido por Benrahma aos 92 minutos da partida.

O West Ham volta às vitórias após dois jogos sem vitórias e sobe até ao 10.º posto da tabela, com 14 pontos somados. Já o Bournemouth segue no 14.º posto e é ultrapassado pelos "hammers", mantendo os mesmos 13 pontos.