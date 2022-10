Celta de Vigo salva empate na receção ao Getafe

Celta de Vigo e Getafe empataram a uma bola, no jogo de encerramento da 11.ª ronda da La Liga.

O português Domingos Duarte foi titular no Getafe, enquanto que Gonçalo Paciência saiu do banco de suplentes na segunda parte do lado do Celta.

A jogar em casa, o Vigo sofreu primeiro, aos 43 minutos, por Enes Unal. O empate já surgiu perto do fim, aos 89 minutos, pela autoria de Aidoo.

No Celta de Vigo jogaram de início o ex-FC Porto Marchesíne e o ex-Benfica Franco Cervi.

Com este resultado, o Celta soma já quatro jogos seguidos sem vencer e continua na segunda metade da tabela, no 13.º posto, com 11 pontos somados.

O Getafe distancia-se da zona de despromoção, subindo ao 17.º posto, o primeiro de manutenção, com 10 pontos somados, mais um do que o Girona e mais três do que o Cádiz.