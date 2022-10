Abel Ferreira pode ser campeão brasileiro na quinta-feira

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, pode ser campeão na quinta-feira, depois de ter visto, a cinco jornadas do final, a vantagem sobre o segundo classificado aumentar para dez pontos.

Na madrugada desta segunda-feira, o Internacional empatou na visita ao Coritiba, por 1-1. Luciano Castán adiantou a equipa da casa aos 24 minutos, Vitão ainda empatou à hora de jogo, mas não houve reviravolta.

Abel também teve ajuda do Botafogo, de Luís Castro, que arrancou um empate no terreno do Fluminense. Carlos Eduardo e Jeffinho marcaram para a equipa do técnico português, Ganso e Matheus Martins anularam a diferença, no entanto, como em Coritiba, não houve tempo para mais.

Com este resultado, o Internacional não passou dos 61 pontos, a dez do Palmeiras. Em segundo está o Flamengo, com 58 pontos, e em terceiro o Corinthians (que tem menos um jogo), de Vítor Pereira, com 57. O "Timão" beneficiou do empate do Fluminense, que fica em quinto, com 55 pontos.

O Palmeiras pode ser campeão já na quinta-feira. Para isso, a equipa de Abel Ferreira tem de derrotar o Athletico Paranaense, fora, na madrugada de quarta-feira e esperar que Internacional (vs. Ceará) e Corinthians (Fluminense) não vençam os respetivos jogos, no dia seguinte.

O Brasileirão é o único troféu que falta a Abel no Palmeiras, a nível interno. O antigo lateral-direito já conquistou a Taça do Brasil e o Paulista, além de duas Libertadores e uma Supertaça Sul-Americana. Internacionalmente, também não tem no currículo o Mundial de Clubes.

O único treinador português para quem a madrugada desta segunda-feira correu mal é António Oliveira. O Cuiabá foi derrotado, em casa, pelo Goiás, por 2-1, e caiu ainda mais na zona de despromoção. Está no 18.º lugar, com 31 pontos, a três do Ceará, primeira equipa acima da linha de água.

O Botafogo, de Luís Castro, encontra-se na 11.ª posição, com 44 pontos, bem acima da linha de água, dentro da zona de apuramento para a Copa Sul-Americana e a sete pontos dos lugares de acesso à Libertadores.