Tottenham derrotado antes de receber Sporting

O Tottenham, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, perdeu 2-1, em casa, contra o Newcastle, em partida da jornada 13 da liga inglesa.

Os golos dos “magpies” foram apontados por Callum Wilson e Miguel Almirón, em dois lances em que Hugo Lloris não ficou bem na fotografia.

Já no segundo tempo, o inevitável Harry Kane descontou e apontou o seu 195.º golo na Premier League.

Com este resultado, o Tottenham mantém os 23 pontos, no terceiro posto, mas agora com Newcastle, Chelsea e Manchester City mais perto.

A equipa de António Conte vai agora receber o Sporting, na quarta-feira, para a quinta jornada do grupo D da Liga dos Campeões.