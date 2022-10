Paulo Fonseca vence e ultrapassa Mónaco

O Lille, de Paulo Fonseca, venceu o Mónaco por 4-3, em partida da jornada 12 da liga francesa.

Num jogo louco, a equipa também de Tiago Djaló e André Gomes consegue a terceira vitória consecutiva no campeonato.

Os golos do Lille foram apontados por Alexsandro, Cabella (2) e Jonathan Bamba. Já pelo Mónaco, de Gelson Martins, descontaram Caio Henrique, Axel Disasi e Ben Yeder.

Com este triunfo, o Lille sobe ao sexto lugar, com 23 pontos, e ultrapassa o Mónaco, que mantém os 21. O campeonato é liderado pelo PSG, com 32 pontos.