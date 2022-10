Palmeiras de Abel Ferreira dá mais um passo rumo ao título

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, deu mais um passo rumo à conquista do Brasileirão, este domingo, ao derrotar o Avaí, por 3-0.

A equipa da casa abriu o marcador logo aos quatro minutos, com um golo de Gustavo Scarpa, de grande penalidade. Ao minuto 55, Dudu ampliou a vantagem. Vanderlan fixou o resultado final aos 90 minutos.

Com este resultado, a cinco jornadas do final, o Palmeiras reforça a liderança, com vantagem provisória de 11 pontos sobre o Internacional e 13 sobre o Flamengo, que ainda não entraram em campo nesta ronda.

O Avaí vê ficar cada vez mais complicada a tarefa da manutenção. A equipa catarinense está no 19.º e penúltimo lugar, com 28 pontos, a seis da linha de água, vantagem que ainda pode aumentar nesta jornada.