Obrigado Ríver. Boca Juniors é campeão argentino

O Boca Juniors, treinado pelo ex-portista Ibarra, é campeão da Argentina pela 35.ª vez. O título foi conquistado com (grande) ajuda do ríval River.

Na última jornada, o Boca empatou 2-2 contra o Independiente e beneficiou do facto de o Racing ter perdido 1-2 contra o River.

Ao minuto 90, o Racing desperdiçou uma grande penalidade, por Jonathan Galván, e aos 95 sofreu o segundo golo, apontado por Miguel Borja, do Ríver Plate.

Feitas as contas, o Boca soma 52 pontos, contra 50 do Racing.

Entretanto, no River já se sabe que Marcello Gallardo vai deixar a equipa no final do ano.