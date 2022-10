Jorge Jesus lidera campeonato, à condição

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, ganhou ao Basaksehir, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada, e passou a liderar provisoriamente o campeonato turco.

A equipa do técnico português passou a somar 23 pontos, mais dois do que o Adana Demirspor, que ainda vai jogar no domingo.

A jogar no seu estádio, o Fenerbahçe, com o luso Miguel Crespo no onze, foi claramente mais forte do que o seu rival de Istambul, igualmente candidato ao título, e somou a terceira vitória consecutiva na prova.

O único golo da partida aconteceu aos 84 minutos, com um remate de Diego Rossi.