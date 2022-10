Griezmann bisou, Félix voltou a jogar uns minutos

O Atlético Madrid, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu o Bétis, por 2-1, em partida da jornada 11 da liga espanhola.

Na equipa de Sevilha Rui Silva e William Carvalho foram titulares. Já João Félix entrou aos 75 minutos pelos colchoneros.

Pela equipa de Simeone bisou o francês Griezmann, um deles com a “colaboração” de Rui Silva.

Já pelos béticos ainda descontou Nabil Fekir, mas não foi suficiente para pontuar.

Com este triunfo, o Atlético Madrid sobe ao terceiro lugar, com 23 pontos, a dois do Barcelona e a oito do líder Real Madrid.