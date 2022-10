Vítor Pereira e o futuro no Corinthians. "É o 'timing' para ter uma conversa"

Vítor Pereira vai discutir o futuro no Corinthians, com que tem apenas um ano de contrato, depois de perder a final da Taça do Brasil para o Flamengo, derrota que o deixou com "uma tristeza muito grande".

Em declarações após a segunda mão da final, na madrugada desta quarta-feira, o treinador português assumiu que se identifica muito com o Corinthians, no entanto, não esclareceu nada sobre o futuro.

"Agora é o 'timing' para ter uma conversa. Vou ter essa conversa com a direção e depois vou dizer alguma coisa. Não vou anunciar uma coisa em público sem ter tido uma conversa com o presidente", sublinhou.

Vítor Pereira "gosta muito" do Corinthians, um clube com o qual se identifica "no espírito, no sentir do povo, desde o início".

"Não vou falar sobre o meu futuro, vou falar com Duilio [presidente do Corinthians] e depois vão ouvir da boca dele e não da minha. Independentemente do trabalho que fazemos, não é só pensar no presente. É pensar no futuro. O trabalho no Corinthians tem uma base feita, vai ser mais forte no futuro comigo ou sem mim", destaca.