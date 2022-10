UEFA realça simbolismo da integração da Ucrânia na candidatura ibérica ao Mundial 2030

A integração da Ucrânia na candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030 é "simbolicamente interessante", considerou Aleksander Ceferin, presidente da UEFA.

"A Ucrânia vai contribuir como os outros países. Ainda não se estipulou quantos jogos e onde [vão ser disputados], mas é simbolicamente interessante a sua inclusão. Vai ser o Mundial da paz. O futebol está contra a guerra", lançou o esloveno durante um colóquio em Buenos Aires, Argentina.

A Ucrânia vai acompanhar Portugal e Espanha numa candidatura conjunta à organização do Mundial 2030 de futebol, anunciaram em 5 de outubro as federações dos dois países ibéricos, em conferência de imprensa na sede da UEFA, mostrando assim solidariedade para com o país do leste europeu, alvo de uma invasão militar da Rússia.

Por seu turno, Alejandro Domínguez, líder da CONMEBOL, que acompanhava Ceferin na iniciativa, sublinhou que todos estão "contra a guerra", mas realçou o seu apoio à candidatura conjunta entre Uruguai (organizador do Mundial de 1930), Argentina, Paraguai e Chile.

"Este não é um Mundial qualquer", vincou, apontando para a celebração dos 100 anos do primeiro Campeonato do Mundo e considerando que, caso os países sul-americanos sejam os eleitos para acolher o Mundial2030, será "um regresso à essência".

E acrescentou: "Não vamos competir com dinheiro e luxo. Não é o momento para isso. Os nossos estádios estão cheios de história".