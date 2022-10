Sampdória só passa nos penáltis

A Sampdória sofreu para ultrapassar o Ascoli, da segunda divisão, na segunda eliminatória da Taça de Itália.

O jogo só foi decidido nas grandes penalidades (9-8) depois de um empate 1-1, no final dos 90 minutos, e 2-2 no final do prolongamento.

Pela Samp marcaram Verre e Caputo. Já pelo Ascoli apontaram Collocolo e Donati.

Na decisão da marca dos 11 metros, os comandados de Dejan Stankovic falharam dois tiros e a equipa da Serie B desperdiçou três.

Por sua vez, a Cremonese, também da Serie A, teve de ir a prolongamento para ultrapassar o Modena 2018, da Serie B.

Já o Bolonha (Serie A) derrotou o Cagliari (Serie B), por 1-0, com autogolo de Adam Obert.