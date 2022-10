Nuno Mendes e Danilo Pereira muito próximos da recuperação

Danilo Pereira e Nuno Mendes estão mais perto da recuperação e a presença no Mundial não está em risco com as atuais lesões.

O médio defensivo, que na seleção atual como defesa-central, sofreu uma lesão no tendão na última partida do Paris Saint-Germain, mas o clube hoje esclarece que "regressa aos treinos coletivos dentro de 10 dias".

Já Nuno Mendes, que se lesionou frente ao Benfica na Liga dos Campeões, no dia 5 de outubro, regressa aos treinos ainda mais cedo, no "próximo domingo".

Boas notícias para Fernando Santos, que poderá contar com os dois internacionais na convocatória do Mundial. A seleção já sabe que não terá Diogo Jota e Pedro Neto para o Qatar, devido a lesão.