Mourinho, Abel e Sérgio Conceição concorrem ao prémio de melhor treinador do mundo

José Mourinho (Roma), Abel Ferreira (Palmeiras) e Sérgio Conceição (FC Porto) estão nomeados ao prémio de melhor treinador do mundo dos Globe Soccer Awards. Também há uma luso-francesa na lista.

Os três portugueses integram uma lista de 20 treinadores, que junta futebol masculino e feminino. Incluindo a luso-francesa Sonia Bompastor, que levou o Lyon à conquista da Liga dos Campeões feminina.

Lista de 20 nomeados para melhor treinador: Carlo Ancelotti (Real Madrid masculino), Sonia Bompastor (Lyon feminino), Sérgio Conceição (FC Porto), Unai Emery (Villarreal masculino), Abel Ferreira (Palmeiras masculino), Renato Gaúcho (Grêmio masculino), Jonatan Giráldez (Barcelona feminino), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt masculino), Pep Guardiola (Manchester City masculino), Simone Inzaghi (Inter de Milão masculino), Jurgen Klopp (Liverpool masculino), José Mourinho (Roma masculina), Julian Nagelsmann (Bayern de Munique masculino), Stefano Pioli (AC Milan masculino), Mauricio Pochettino (sem clube), Arne Slot (Feyenoord masculino), Luciano Spaletti (Nápoles masculino), Martina Voss-Tecklenburg (Alemanha feminina), Sarina Wiegman (Inglaterra feminina) e Xavi (Barcelona masculino).

O FC Porto está nomeado para melhor clube masculino do ano, juntamente com Ajax, Al-Hilal, Athletico Paranaense, Bayern de Munique, Boca Juniors, Eintracht Frankfurt, Feyenoord, Flamengo, Liverpool, Manchester City, AC Milan, Palmeiras, Paris Saint-Germain, Rangers, Real Madrid, River Plate, Roma, Villarreal e Wydad.

Jorge Nuno Pinto da Costa, do clube portista, encontra-se entre os candidatos a melhor presidente do mundo, com Khaldoon Al Mubarak (Manchester, New York, Melbourne e Mumbay City), Herbert Hainer (Bayern), Florentino Pérez (Real Madrid) e Paolo Scaroni (AC Milan).

O português Jorge Mendes está nomeado a melhor agente do mundo.