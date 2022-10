Globe Soccer Awards. Cristiano Ronaldo e Cancelo nomeados para melhor jogador do mundo

Os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo estão nomeados para melhor jogador do mundo nos Globe Soccer Awards. Também há quatro portugueses na corrida ao prémio de talento emergente.

Ronaldo, avançado do Manchester United, e Cancelo, lateral do Manchester City, integram a lista de 25 nomeados. Também está nomeado o ex-FC Porto Luis Díaz, agora no Liverpool. O favorito é o vencedor da Bola de Ouro, o francês Karim Benzema, do Real Madrid.

Nomeados para melhor jogador: Alexander-Arnold, Díaz e Salah (Liverpool); Benzema, Courtois, Vinícius Jr. e Modric (Real); Cancelo, De Bruyne, Phil Foden, Haaland e Mahrez (City); Casemiro e Ronaldo (United); Haller (Borussia Dortmund); Immobile (Lazio); Harry Kane e Son (Tottenham); Kimmich e Sadio Mané (Bayern de Munique); Lewandowski (Barcelona); Mbappé, Messi e Neymar (PSG); e Nkunku (Leipzig).

Entre os talentos emergentes, há quatro portugueses: Francisco Conceição (Ajax), Rafael Leão (AC Milan), Nuno Mendes (PSG) e Vitinha (PSG). Também o brasileiro Gabriel Veron, do FC Porto), está nomeado.

Nomeados para talento emergente: Hareb Abdullah (Al-Ahli); Julián Álvarez (City); Bellingham (Dortmund); Camavinga e Valverde (Real); Chico Conceição (Ajax); Gavi e Pedri (Barcelona); Musiala e Gravenberch (Bayern); Josko Gvardiol (Leipzig); Rafael Leão (Milan); Nuno Mendes e Vitinha (PSG); Moriba (Valência); Osimhen (Nápoles); Saka (Arsenal); Veron (FC Porto); Vlahovic (Juventus); Florian Wirtz (Leverkusen).

Nota, ainda, para a luso-inglesa Lucy Bronze (pai português), que está nomeada para melhor jogadora do mundo. A lateral-direita, do Barcelona, conquistou o Euro 2022 ao serviço da seleção de Inglaterra.

São estas as 20 nomeadas para melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Caroline Graham Hansen e Alexia Putellas (Barcelona); Millie Bright, Pernille Harder e Sam Kerr (Chelsea); Linda Caicedo (Deportivo Cali); Debinha (North Carolina Courage); Christiane Endler, Ada Hegerberg, Catarina Macario e Wendie Renard (Lyon); Lena Oberdorf e Alexandra Popp (Alemanha); Yamilia Rodríguez (Boca Juniors); Marie-Antoinette Katoto (PSG); Jenni Hermoso (Pachuca); e Beth Mead e Vivianne Miedema (Arsenal).