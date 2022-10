Cristiano Ronaldo afastado do próximo jogo do Manchester United

Cristiano Ronaldo foi afastado do jogo do Manchester United no próximo sábado, frente ao Chelsea.

De acordo com a imprensa inglesa, foi o português que se recusou a entrar no jogo frente ao Tottenham, que está agora também afastado dos treinos com a equipa principal como castigo.

Na reta final do jogo, Ronaldo foi para os balneários mais cedo. Inicialmente, foi entendido que o português não teria gostado do facto de não ter sido opção. No entanto, o "The Athletic" escreve hoje que Ronaldo se recusou ser lançado em campo pelo treinador ten Hag.

"Ronaldo não fará parte da equipa do Manchester United para o jogo de sábado frente ao Chelsea. O resto do plantel está focado em preparar esse jogo", pode ler-se na breve nota dos "red devils".



A imprensa inglesa garante, no entanto, que as consequências são mais graves. Ronaldo terá sido colocado a treinar à parte do restante grupo da equipa principal.

No final da partida, Erik ten Hag foi questionado em relação à reação de Cristiano Ronaldo. O treinador neerlandês afirmou que "não prestaria atenção a esse assunto" naquele momento, de celebração, e que "tomaria uma decisão" no dia seguinte.

Cristiano Ronaldo falhou quase toda a pré-época do Manchester United, alegando motivos pessoais. O avançado de 37 anos quis sair do clube no verão, mas uma transferência acabou por não acontecer.

O avançado voltou aos treinos na reta final da pré-temporada e não tem sido opção regular nas opções de ten Hag.

Ronaldo soma 12 jogos, apenas seis como titular. Na Premier League, jogou de início apenas em duas ocasiões. No total, leva dois golos esta época.

Cristiano Ronaldo construiu legado no Manchester United entre 2003 e 2009, período no qual venceu a sua primeira Bola de Ouro, venceu uma Liga dos Campeões e três títulos de campeão.

Depois de passagens pelo Real Madrid e Juventus, Ronaldo voltou a Old Trafford na época passada, tendo apontado 24 golos em 38 jogos disputados.