A defesa de Cristiano Ronaldo. "Por vezes, o calor do momento leva a melhor"

O avançado Cristiano Ronaldo garante que sempre respeitou “colegas, adversários e treinadores”.

“Eu não mudei. Sou a mesma pessoa e o mesmo profissional que fui nos últimos 20 anos jogando futebol de elite, e o respeito sempre desempenhou um papel muito importante no meu processo de tomada de decisões”, escreve o internacional português nas redes sociais.

No entanto, CR7 reconhece que sempre tentou ser exemplo para os jovens, mas “infelizmente isso nem sempre é possível e, por vezes, o calor do momento é o melhor de nós”.

O jogador do Manchester United admite que tem de “continuar a trabalhar arduamente, apoiar os meus colegas de equipa e estar pronto para tudo num determinado jogo”.

Na publicação, Cristiano Ronaldo não fala diretamente do incidente na última partida do Manchester nem do castigo imposto pelo clube. A fechar, termina dizendo: Em breve estaremos juntos novamente".

Na reta final do jogo contra o Tottenham, Ronaldo foi para os balneários mais cedo. Inicialmente, foi entendido que o português não teria gostado do facto de não ter sido opção. No entanto, o "The Athletic" escreve esta quinta-feira que Ronaldo se recusou ser lançado em campo pelo treinador ten Hag.



Após o incidente, os "red devils" escrevem: "Ronaldo não fará parte da equipa do Manchester United para o jogo de sábado frente ao Chelsea. O resto do plantel está focado em preparar esse jogo".

