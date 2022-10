Valência renova contrato com o capitão Gayà até 2027

O Valência anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com José Luis Gayà.

O lateral-esquerdo internacional espanhol, de 27 anos, capitão da equipa "che", estendeu o vínculo até 30 de junho de 2027. Se cumprir as quatro temporadas adicionais estipuladas no novo contrato, continuará no Valência, pelo menos, até aos 32 anos.

Formado no Valência, que representa desde os 11 anos, Gayà estreou-se na equipa principal em 2012/13, com 18 anos. Duas temporadas depois, tornou-se imprescindível no clube.

Esta época, Gayà leva uma assistência em seis jogos. No total, soma oito golos em 298 jogos e, em 2019, conquistou a Taça do Rei.