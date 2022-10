O Real Madrid venceu o Elche, por 3-0, em jogo da jornada 10 da liga espanhola.

Os golos dos merengues foram apontados por Fede Valverde, Benzema e Asensio.

A partida foi ainda marcada por três tentos anulados aos blancos pelo VAR.

Com este triunfo, o Real Madrid é líder do campeonato, com 28 pontos. Já o Elche é “lanterna vermelha”, com três.