Wolves permitem reviravolta e voltam a perder

O Wolverhampton perdeu em casa do Crystal Palace, por 2-1, num jogo em que consentiram a reviravolta.

A antiga equipa de Bruno Lage abriu o marcador na primeira parte, por Adama Traore, aos 31 minutos de jogo.

Eze empatou para o Crystal Palace no início da segunda parte, aos 47, e Zaha consumou a reviravolta, aos 70.

José Sá, Nelson Semedo, Matheus Nunes, Rúben Neves e Daniel Podence foram titulares no Wolves, enquanto que João Moutinho e Gonçalo Guedes foram suplentes utilizados.

Com esta derrota, o Wolves continua às portas dos lugares de descida, no 17.º lugar, com 9 pontos, enquanto que o Palace sobe ao 10.º posto, com 13 pontos.