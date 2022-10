Ten Hag desvaloriza reação de Ronaldo. "Nenhum jogador gosta de ser substituído"

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, reage com normalidade ao desagrado de Cristiano Ronaldo em ter sido substituído no jogo frente ao Newcastle.

O português saiu aos 71 minutos, num jogo que terminou empatado sem golos, e foi vísivel o desagrado de Cristiano Ronaldo com a opção do seu treinador.

Na antevisão ao próximo jogo, em casa frente ao Tottenham, ten Hag explica que foi uma reação normal de quem é substituído.

"Eu penso que nenhum jogador gosta de ser substituído, especialmente Ronaldo. Enquanto [a reação] for normal, não tenho nenhum problema com isso", disse.

CR7 soma 12 jogos esta época, mas apenas seis titulares, das quais apenas duas são na Premier League. O português tem tido dificuldades em entrar no 11 inicial de Erik ten Hag depois de ter falhado quase toda a pré-temporada, alegando "motivos pessoais".

Durante o verão, Ronaldo quis deixar o Manchester United, uma transferência que acabou por não acontecer. Ronaldo soma dois golos esta época.