Sevilha empata na receção ao Valencia

O Sevilha empatou na receção ao Valencia, a um golo, no arranque da 10.ª jornada da La Liga.

O visitantes adiantaram-se primeiro e estiveram na frente durante quase todo o jogo. Foulquier assistiu e Edison Cavani fez o golo, aos 6 minutos de jogo.

O golo do empate surgiu só perto do final, aos 86 minutos, por Erik Lamela. Aos 90+8, Salas ainda foi expulso na equipa do Sevilha.

O grande momento da partida foi aos 90+12 minutos de jogo, quando Gayá falhou uma grande penalidade que teria dado a vitória ao Valencia.

O Valencia jogou de início com o português Thierry Correia e ainda Samuel Lino, ex-Gil Vicente. André Almeida foi suplente utilizado.

O Sevilha que tinha vencido o último jogo, agora com Jorge Sampaoli no comando técnico, empata e sobe ao 11.º lugar, com 10 pontos.

O Valencia continua fora dos lugares europeus, agora com 15 pontos somados e no 8.º lugar na tabela.