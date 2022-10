Félix não sai do banco no empate do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid empatou, em casa, a um golo frente ao Rayo Vallecano, no arranque da 10.ª jornada da La Liga.

Alvaro Morata abriu o marcador para os "colchoneros", logo aos 20 minutos de jogo. A equipa de Simeone segurou a vantagem até aos descontos, quando o ex-Atlético Radamel Falcao empatou, de grande penalidade, aos 92 minutos.

O português João Félix continua a viver um momento conturbado e não sai do banco de suplentes.

Com este resultado, Atlético de Madrid pode ver Real Madrid e Barcelona a fugir na liderança. Os "colchoneros" estão no 3.º lugar, com 20 pontos somados, a cinco do líder Real, que ainda não jogou.