Rafael Leão é o 14.º melhor jogador do mundo

Rafael Leão, avançado do AC Milan, foi o português melhor classificado na votação da Bola de Ouro, superando Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Cancelo.

O jovem avançado de 23 anos foi uma das figuras do título do AC Milan da época passada e termina a votação no 14.º posto.

Leão somou 14 golos e 12 assistências em 42 jogos disputados pelos "rossoneri", o suficiente para lhe valer o prémio de melhor jogador do campeonato italiano. Cristiano Ronaldo terminou na 20.ª posição, à frente de Bernardo Silva, 22.º, e João Cancelo, 25.º.

O jogador formado no Sporting conta ainda com passagem pelo Lille, antes de ser contratado pelo AC Milan, em 2019.

Rafael Leão continua em grande forma e leva já quatro golos e seis assistências em 14 jogos esta temporada. Pela seleção, soma 11 internacionalizações, mas ainda não apontou qualquer golo.