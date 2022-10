Palhinha quer ir ao Mundial, mas sabe que depende do que fizer no Fulham

João Palhinha, médio do Fulham, da Premier League, assume o objetivo de estar nos convocados de Fernando Santos para o Mundial do Qatar. No entanto, apenas as suas prestações no clube inglês podem garantir essa chamada.

"É um objetivo, mas isso está sempre dependente do trabalho que aqui faço. Portanto quero continuar a fazer o meu trabalho, como tenho vindo a fazer, e quanto ao resto, o mister Fernando Santos irá saber o que é melhor para a seleção nacional", diz, em entrevista à Eleven Sports.

Nesse sentido, a cerca de um mês e meio do Mundial, Palhinha está "simplesmente focado nestes jogos importantes que vamos ter no Fulham, nestas verdadeiras finais que temos aqui pela frente. É nisso que estou focado neste momento".

Palhinha, de 27 anos, trocou o Sporting pelo Fulham este verão. No clube londrino, soma dois golos em 9 jogos disputados.

"Sinto que estou a usufruir muito da liga. Sinto que é uma liga à minha imagem, competitiva e agressiva no bom sentido da palavra, ou seja, uma liga muito competitiva, que exige muito dos jogadores. Estou bastante contente por estar aqui. Todos os jogos que tivemos até ao momento, tanto podíamos perder como ganhar, mesmo quando jogámos contra as equipas de topo na Premier. Por exemplo, tanto com o Arsenal como com o Tottenham, nós sentimos que também podíamos ter ganho", diz.

O português é treinado pelo compatriota Marco Silva, com quem tem gostado de trabalhar.

“É a minha primeira experiência fora do país. Eu e o Marco temos muito à vontade para comunicar. Ele mostra-me muitos vídeos do que quer de mim, do que quer que eu continue a melhorar e isso ajuda muito. Acho que é um papel fundamental que ele tem tido comigo, e se estou a crescer e a dar nas vistas é também graças a ele", termina.