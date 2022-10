Mourinho vence e não perde terreno na luta pela liderança

A Roma, orientada pelo português José Mourinho, venceu por 1-0 em casa da Sampdoria, no encerramento da 10.ª jornada da Serie A.

O único golo da partida foi apontado aos 9 minutos de jogo, de grande penalidade, cobrada por Pellegrini.

O internacional português Rui Patrício foi titular na baliza do clube da capital italiana.

Com este resultado, a Roma responde às vitórias dos restantes candidatos e regressa ao quarto lugar da classificação.

A liderança continua entregue ao Nápoles, com 26 pontos, seguido da Atalanta, com 24. O AC Milan, campeão em título, está no terceiro posto com 23 pontos, apenas mais um do que a Roma, de José Mourinho.

Inter e Juventus continuam à procura de melhorar a classificação. A "Vecchia Signora" está no oitavo lugar com apenas 16 pontos, menos 10 do que o líder, enquanto que o Inter é sétimo, com 18.

Já a Sampdoria continua no último lugar, com 3 pontos e ainda sem vitórias na Serie A.