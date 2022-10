Ex-FC Porto Steven Defour é o novo treinador do Mechelen

O KV Mechelen anunciou que Steven Defour, antigo jogador do FC Porto, é o novo treinador da equipa belga.

Defour, que já era o adjunto do antigo treinador, substitui Danny Buijs, que não aguentou os maus resultados recentes. O Mechelen perdeu os últimos três jogos e está no 13.º lugar do campeonato, às portas dos lugares de despromoção.

Steven Defour jogou no FC Porto durante três temporadas, entre 2011 e 2014, tendo sido campeão duas vezes.

O ex-médio foi formado precisamente no Mechelen, onde terminou a carreira. Passou aibnda pelo Genk, Standard Liège, Anderlecht, Antuérpia e Burnley. Foi figura da seleção, onde somou 51 internacionalizações e e esteve no Mundial 2014.

"Tornar-me treinador no clube do meu coração é um sonho. Vou aceitar totalmente o desafio com este grupo de jogadores", afirmou o ex-Porto, aos meios do clube.