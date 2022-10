Bola de Ouro. Cristiano Ronaldo é o 20.º melhor do mundo

Cristiano Ronaldo, avançado do Manchester United, ficou no 20.º posto na Bola de Ouro, prémio que elege o melhor jogador da época passada.

O português, que somou a sua 18.ª nomeação, e que venceu o prémio por cinco ocasiões, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

Na época passada, o avançado de 37 anos apontou 24 golos em 38 jogos pelo Manchester United, na sua época de regresso aos "red devils". É a primeira vez desde 2006 que Cristiano Ronaldo não fica no "top-10" da votação.

A "France Football", revista francesa que entrega o prémio, tem divulgado as classificações ao longo da tarde. Rafael Leão é o português melhor classificado, no 14.º posto. O avançado do AC Milan foi o melhor jogador da Serie A na época passada.

João Cancelo, do Manchester City, ficou em 25.º, enquanto que Bernardo Silva, também dos "citizens", foi 22.º.

Darwin Nuñez, antigo jogador do Benfica, ficou também em 25.º da votação, com os mesmos pontos do que Cancelo. Já Luis Díaz, que deixou o FC Porto em janeiro para assinar pelo Liverpool, é o 17.º melhor do mundo.