Benzema é o vencedor da Bola de Ouro

Karim Benzema, avançado do Real Madrid e da seleção francesa, foi eleito o melhor jogador do mundo. O jogador de 34 anos venceu a Bola de Ouro pela primeira vez na carreira.

À 11.ª nomeação, Benzema venceu o prémio da "France Football" à frente de Sadio Mané, que ficou em 2.º lugar, e Kevin de Bruyne, que ficou no terceiro posto.

O prémio foi entregue por Zinedine Zidane, o último francês a vencer a Bola de Ouro, em 1998. Zidane treinou Karim Benzema durante várias épocas no Real Madrid.

"Estou muito orgulhoso por todo o trabalho que fiz, vencer a Bola de Ouro era um sonho de criança. Sempre achei que tudo era possível, tive um período difícil em que não estive na seleção francesa, mas nunca desisti", disse.

Benzema fez a melhor época da carreira, apesar dos 34 anos de idade, em 2021/22. Somou 44 golos e 15 assistências em 46 jogos realizados, uma época em que os "merengues" foram campeões espanhóis e venceram a Liga dos Campeões.

Formado no Lyon, Benzema está a 14.ª temporada ao serviço do Real Madrid, já com 328 golos em 615 jogos disputados.