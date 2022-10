Abel Ferreira: "Os deuses do futebol não estavam connosco"

Abel Ferreira considera que faltou inspiração ao Palmeiras para vencer o São Paulo, em jogo da 32.ª jornada do campeonato brasileiro.

A jogar o dérbi paulista em casa, a equipa do Palmeiras, líder da classificação, assumiu o jogo, teve as melhores oportunidades, jogou com mais um praticamente toda a segunda parte, após a expulsão de Ferraresi nos descontos do primeiro tempo, ainda falhou um penálti e o jogo terminou empatado a zero.

"Os deuses do futebol não estavam connosco. O futebol é isto, é mágico por outros fatores e quando não dá, temos que seguir em frente. Pela quantidade de chances que criámos, éramos para ter vencido. É duro, triste, a minha equipa estava triste no fim, mas temos de trabalhar. Não há outra solução", diz o treinador português.

O São Paulo terminou o jogo reduzido a nove jogadores, com a expulsão de Beraldo aos 90+1', mas, mesmo com esses últimos minutos com dois jogadores a mais, a noite não era do Palmeiras.

A equipa de Abel mantém, a seis jornadas do fim, o primeiro lugar do Brasileirão, mas agora com oito pontos de vantagem sobre o Internacional, segundo classificado. Os gaúchos venceram o Botafogo, de Luís Castro, por 0-1, no Rio de Janeiro, a aproximaram-se do verdão.

Na próxima jornada, o Palmeiras recebe o Avaí, penúltimo classificado, enquanto o Internacional visita o Coritiba, 15.º da classificação.