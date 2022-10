Cristiano Ronaldo voltou a ser titular, mas Manchester United empatou

O Manchester United, no segundo jogo na Liga inglesa de futebol em que Cristiano Ronaldo voltou a ser titular, não conseguiu mais do que um nulo na receção ao Newcastle, em Old Trafford.

O treinador Erik Ten Hag só uma vez tinha apostado no avançado português a titular no campeonato, na goleada sofrida fora com o Brentford (4-0), logo na segunda jornada, mas este domingo, sem Martial, lesionado, e com Rashford no banco, repetiu a fórmula.

Cristiano Ronaldo esteve 71 minutos em campo, momento em que o treinador neerlandês resolveu trocar o avançado por Rashford, numa substituição que motivou claro descontentamento do português, a abanar a cabeça até se sentar no banco.

Rashford podia ter resolvido no último minuto de jogo (90+5), mas desperdiçou o cruzamento de trivela de Casemiro.

O empate trava uma série de três vitórias consecutivas do United, entre campeonato e Liga Europa, e mantém a equipa na quinta posição (16 pontos), com mais um ponto do que o seu adversário de hoje, com o Newcastle em sexto.

Antes do encontro, CR7 foi homenageado pelos 700 golos marcados ao serviço de clubes. Alex Ferguson esteve presente.