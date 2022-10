O avançado Diogo Jota lesionou-se nos últimos minutos do Liverpool – Manchester City e saiu de maca.

Jota esticou a perna, sentiu a “picada” e teve de ser substituído por Tsimikas.

A pouco mais de um mês do arranque do Mundial do Qatar, Fernando Santos ganha uma dor de cabeça.

Dentro das quatro linhas, o Liverpool derrotou o City, por 1-0, golo de Salah.