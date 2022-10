Rúben Neves e José Sá dão vitória ao Wolverhampton

O Wolverhampton regressou às vitórias na liga inglesa graças a um golo de Rúben Neves contra o Nottingham Forest.

Quem também esteve em destaque foi o guarda-redes José Sá, que defendeu uma grande penalidade. A falta tinha sido cometida por outro internacional luso em campo: Matheus Nunes.

A equipa mais portuguesa da Premier League, que era treinada por Bruno Lage, vinha de três derrotas consecutivas.

Com este triunfo, o Wolves está no 17.º lugar, com nove pontos. Já o Nottingham Forest é lanterna vermelha, com cinco.

Também este sábado, o Fulham empatou, em casa, 2-2, contra o Bournemouth. A equipa de Marco Silva e João Palhinha está no 10.º posto, com 12 pontos.