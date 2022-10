Frankfurt goleia Leverkusen em duelo de adversários das equipas portuguesas na Champions

O Eintracht Frankfurt goleou o Bayer Leverkusen, por 5-1, este sábado, em jogo da 10.ª jornada da liga alemã. Num jogo entre adversários das equipas portuguesas na Liga dos Campeões, o oponente do Sporting deixa aviso aos leões para o encontro que irá encerrar a fase de grupos da competição milionária.

Já o Leverkusen, derrotado pelo FC Porto na quarta-feira, agudiza a crise de resultados e continua na zona baixa da tabela.

Foi de penálti, em cima do intervalo, que Kamada inaugurou o marcador para a equipa da casa. O festival de golos aconteceu na segunda parte, com o primeiro a pertencer ao Leverkusen. O defesa equatoriano Hincapié fez o golo do empate, aos 56 minutos.

No entanto, o Eintracht reagiu dois minutos depois, com golo de de Kolo Muani, e logo a seguir, com o 3-1, da autoria de Lindstrom. O jogo ficou mais complicado para a equipa de Xabi Alonso, após a expulsão de Hincapié, aos 71 minutos. Kamada bisou, outra vez de penálti, e Lucas Alario fechou a contagem em 5-1, aos 86 minutos.

O Eintracht Frankfurt continua no "top-5" da Bundesliga, enquanto o Leverkusen arrasta-se pelo antepenúltimo lugar, em posição de "play-off".

Ainda este sábado, o Estugarda, com Tiago Tomás a titular, goleou o Bochum, por 4-1; o Werder Bremen perdeu em casa com o Mainz, por 0-2; Wolfsburgo e Borussia Monchengladbach empataram a dois golos.