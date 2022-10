Vitinha eleito jogador da semana da Liga Europa

Vitinha, do Sporting de Braga, foi eleito jogador da semana da Liga Europa. O ponta de lança português esteve em destaque no jogo com Saint Gilloise, ao marca os três golos do minhotos, no empate a três, que mantém a equipa no segundo lugar do grupo, a três pontos dos belgas.

Vitinha bateu a concorrência de Veerman, do PSV, Boving, do Sturm Graz, e Uzoho, do Omonia Nicósia, também destacados pela UEFA.

O avançado, internacional sub-21, tem sete golos, esta época, em 13 jogos realizados pelo Braga.