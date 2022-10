Nuno Espírito Santo tenta deixar Al-Ittihad para regressar ao Wolverhampton

Nuno Espírito Santo está a estudar formas de deixar o Al-Ittihad de forma a regressar ao Wolverhampton Wanderers, segundo o "talkSPORT".

Representantes do treinador português, de 48 anos, viajaram para o Médio Oriente para discutir uma eventual rescisão do contrato que o liga ao clube da Arábia Saudita. O Wolves procura treinador, depois da saída de Bruno Lage, que deixou a equipa na zona de despromoção.

Nuno é a segunda opção do Wolves, que primeiro tentou o espanhol Julen Lopetegui. Contudo, o antigo treinador do FC Porto (tal como "NES") e selecionador espanhol, recentemente despedido do Sevilha, rejeitou, por querer continuar perto do pai, cujo estado de saúde é delicado.

O português Pedro Martins, demitido do Olympiacos no início da época, também chegou a ser associado ao lugar, mas a escolha parece recair sobre Nuno, que pode voltar ao Wolves ao fim de dois anos.

Também Rúben Amorim chegou a ser apontado à sucessão de Bruno Lage. Contudo, o treinador do Sporting foi rápido a descartar os rumores.

"A mesma resposta de outras situações: Estou no Sporting, sou muito feliz e gosto de estar aqui, não há nada mais a dizer sobre isso", disse.