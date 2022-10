Lille de Paulo Fonseca vence fora e aproxima-se da Europa

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, subiu, provisoriamente, ao sexto lugar da Liga francesa, esta sexta-feira, ao vencer no terreno do Strasbourg, por 3-0.

Com os portugueses Tiago Djaló e José Fonte no centro da defesa e André Gomes no meio-campo, os dogues abriram o marcador aos 41 minutos, com uma grande penalidade convertida por Jonathan David.

O internacional canadiano voltou a marcar ao minuto 76. A dez minutos do final, Rémy Cabella fixou o resultado final.

O Lille subiu, à condição, ao sexto lugar da Ligue 1, com 19 pontos. Está a sete do líder, o PSG, a quatro dos lugares de Liga dos Campeões, a dois do de Liga Europa e a um do de Liga Conferência.