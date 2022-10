Jesualdo Ferreira apura Zamalek para a Champions africana

Os egípcios do Zamalek, treinados pelo português Jesualdo Ferreira, derrotaram o Flambeau du Centre, do Burundi, por 5-1, esta sexta-feira, o que lhes garantiu a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol de África.

O Zamalek já tinha vencido por 1-0 na primeira mão desta segunda ronda preliminar, no Burundi. Com a goleada em Alexandria, chega à fase de grupos com um agregado de 6-1.

Os pupilos de Jesualdo Ferreira chegaram ao intervalo a ganhar por 3-1, juntando depois mais dois golos perto do fim do jogo.

Zizo fez um "hat-trick", aos 4, 9 e 88 minutos. Osenegalês Ibrahima Ndaye, aos 39 minutos, e Yussef Nabih, aos 93, marcaram os outros golos do Zamalek.

O único golo do Flambeau foi apontado por Gakwaya, aos 25.