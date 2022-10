Hoffenheim vence e ultrapassa Bayern de Munique à condição

O Hoffenheim subiu, à condição, ao terceiro lugar da Bundesliga, à frente do Bayern de Munique, esta sexta-feira, com uma vitória, por 3-0, no terreno do Schalke 04.

Um golo de grande penalidade de Robert Skov, aos 11 minutos, adiantou os "kraichgauer", que voltaram a marcar nos descontos da primeira parte, por intermédio de Mu'nas Dabbur. Skov bisou aos 59 minutos, novamente de penálti.

O Hoffenheim chega aos 17 pontos e ascende, provisoriamente, ao terceiro lugar. Está a três do líder, o Union de Berlim, e a um do segundo classificado, o Friburgo, e tem um ponto de vantagem sobre o Bayern, em quarto.