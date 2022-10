António Silva finalista dos prémios "Golden Boy"

António Silva está entre os 20 finalistas do prémio "Golden Boy". O central do Benfica está em destaque, porque o seu nome não constava da lista anterior, com 40 nomes, divulgada pelo jornal "Tuttosport", que distingue o melhor futebolista sub-21 a atuar na Europa.

Promovido a titular do Benfica, após a lesão de Morato, António Silva não mais largou o lugar e, entretanto, estreou-se também na Liga dos Campeões.

O central, de 18 anos, é um dos três portugueses finalistas e o único a jogar em Portugal. Nuno Mendes, do PSG, e Fábio Carvalho, do Liverpool, são os outros dois candidatos. O vencedor do prémio, que em 2021 foi atribuído a Pedri do Barcelona, será conhecido a 7 de novembro. O internacional espanhol volta a estar entre os nomeados.

Conheça os 20 finalistas do prémio "Golden Boy":

Benfica: António Silva;

PSG: Nuno Mendes;

Liverpool: Fábio Carvalho;

Barcelona: Pedri, Ansu Fati, Gavi;

Bayern Munique: Gravenberch, Musiala, Mathys Tel;

Dortmund: Adeyemi, Bellingham;

Real Madrid: Camavinga;

Leipzig: Gvardiol;

Juventus: Miretti;

Valência: Nico González;

Atalanta: Scalvini;

Rad Bull Salzburgo: Sesko;

Udinese: Udogie

Roma: Zalewski

Leeds: Wilfried Gnonto