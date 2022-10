Fim de ciclo. Gallardo deixa River Plate em dezembro

O treinador Marcelo Gallardo anunciou, esta quinta-feira, que vai sair do River Plate no final da época, em dezembro.

Foram oito anos de várias conquistas, mas, desta vez, não vai haver renovação de contrato.

“Anuncio que não vou renovar contrato e não vou continuar no River. É uma das decisões mais difíceis e sentidas da minha vida, é um momento delicado para me expressar. Estou aqui para agradecer às pessoas que confiaram em mim”, disse o técnico, após uma reunião com o presidente do River, Jorge Brito.

Marcelo Gallardo, de 46 anos, é o treinador com mais títulos na história do River: duas Libertadores, uma Taça Sul-Americana, um campeonato argentino, três Taças da Argentina, duas Supertaças da Argentina e três Supertaças sul-americanas (Recopa).