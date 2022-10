Di María lesiona-se e falha regresso à Luz

Ángel Di María não vai poder voltar a jogar no Estádio da Luz, na dia 25 de outubro, mais de 12 anos depois de ter deixado o Benfica. O avançado argentino lesionou-se e falha a visita da Juventus à equipa portuguesa, a contar para a quinta jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

Esta quinta-feira, no site oficial, a Juventus informa que Di María sofreu uma lesão "de baixo grau" no tendão da coxa direita. O internacional argentino saiu lesionado aos 24 minutos do jogo com o Maccabi Haifa, em Israel, na terça-feira, que os italianos perderam, por 2-0.

A recuperação "levará cerca de 20 dias", o que deixa Di María fora da visita ao Benfica, a primeira vez que regressaria à Luz depois de ter trocado o clube encarnado pelo Real Madrid, no verão de 2010.

Entretanto, o internacional argentino também representou Manchester United e Paris Saint-Germain, antes de rumar à Juventus este verão.

Di María também falha a visita ao Torino, a receção ao Empoli e a deslocação ao terreno do Lecce, da Liga italiana. Fica em dúvida para a receção ao PSG, da última jornada da fase de grupos da Champions.

O grupo H continua em aberto. PSG e Benfica ocupam os dois primeiros lugares, ambos com oito pontos. Em terceiro está a Juventus, com três pontos, em igualdade com o Maccabi Haifa, último classificado.

Benfica e Juventus defrontam-se no dia 25 de outubro, uma terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Jogo que contará com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.