Corinthians de Vítor Pereira adia decisão da Copa do Brasil para a segunda mão da final

O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, adiou a decisão da Copa do Brasil para a segunda mão da final com o Flamengo.

Na primeira mão, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, a equipa do treinador português não conseguiu desfazer o nulo frente ao rival do Rio de Janeiro.

A final será, assim, decidida no segundo jogo, no Maracanã, marcado para a madrugada do dia 20 de outubro, próxima quinta-feira.

Vítor Pereira tenta conquistar o primeiro troféu ao comando do Corinthians. A equipa paulista procura o quarto título na competição e tem o passado a seu favor: venceu os três troféus que detém fora de casa.