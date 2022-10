Cinco equipas já apuradas. Veja todos os resultados na Liga Europa

Já há cinco equipas apuradas para a próxima fase da Liga Europa: Fenerbahçe, de Jorge Jesus, e Rennes no grupo B, o Bétis no grupo C, a Real Sociedad no grupo E e o Friburgo no grupo G.

Resultados da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Grupo A:

Bodo/Glimt 0-1 Arsenal

PSV Eindhoven 5-0 Zurique

Grupo B:

Dínamo Kiev 0-1 Rennes

AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe

Grupo C:

Bétis 1-1 Roma

Ludogorets 2-0 HJK Helsínquia

Grupo D:

Union Saint-Gilloise 3–3 Sp Braga

Union Berlin 1-0 Malmo

Grupo E:

Manchester United 1-0 Omonia

Real Sociedad 3-0 Sheriff

Grupo F:

Feyenoord 2-2 Midtjylland

Lazio 2-2 Sturm Graz

Grupo G:

Qarabag 0-0 Olympiacos

Nantes 0-4 Friburgo

Grupo H:

Ferencvaros 2-1 Estrela Vermelha

Trabzonspor 4-0 Mónaco