Tudor. “Depois destes 6 pontos com o Sporting podemos começar a sonhar”

O treinador do Marselha, Igor Tudor, deu os parabéns aos seus jogadores depois da vitória contra o Sporting para a Liga dos Campeões.

“Estivemos fantásticos. Merecemos completamente estes três pontos, fomos muito bons nos 90 minutos, a equipa deixou-me orgulhoso. Depois destes 6 pontos com o Sporting podemos começar a sonhar, apesar de ainda achar que todos podem ainda passar”, disse o técnico.

O técnico reconhece que a vencer e com mais dois jogadores em campo pensou no próximo jogo do campeonato francês.

“Com 2-0 e mais dois jogadores pensas sempre no próximo jogo [PSG]. É melhor, claro, podes fazer substituições, mas temos quatro dias entre os dois jogos, tempo suficiente para recuperar", acrescentou.

O Marselha derrotou o Sporting duas vezes e soma seis pontos, os mesmos dos leões, e isso anima a equipa francesa.

“Com 6 pontos em dois jogos, a confiança é alta. Estamos num bom momento, em boa forma. Tive três, quatro jogadores a chegaram ao pé de mim ontem a dizer para não me preocupar, que iríamos ganhar. Mas está tudo em aberto”, referiu.

O Marselha venceu o Sporting por 2-0, em Alvalade.