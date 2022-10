Renato Sanches volta aos treinos no Paris Saint-Germain

Renato Sanches está de volta aos treinos no PSG. O internacional português está recuperado de uma lesão nos adutores que o afastou da competição no último mês.

Renato Sanches lesionou-se em setembro, voltou a jogar a 1 de outubro, frente o Nice, nos últimos 15 minutos, mas voltou a sentir dores.

O médio, contratado ao Lille, foi a grande novidade no treino do PSG, esta quarta-feira, poucas horas depois do empate com o Benfica, para a Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain joga com o Marselha, no Parque dos Princípes, para a Ligue 1 no domingo.

Os campeões franceses ainda não perderam esta época - 15 jogos -, mas empataram os últimos três jogos, dois com o Benfica e outro com o Stade Reims.