Nuno Tavares. Amorim "devia preocupar-se mais em manter os jogadores dele dentro de campo"

O defesa português do Marselha, Nuno Tavares, voltou a “atirar-se” ao treinador do Sporting no final da partida de Alvalade para a Liga dos Campeões.

O ex-jogador do Benfica acusa Rúben Amorim de o ter tentado provocar e deixou um comentário forte.

“Dentro de campo ainda tentou atiçar-me um bocadinho, acho que devia preocupar-se mais em manter os jogadores dele dentro de campo do que em mandar ‘boquinhas’. Mas já não ligo a isso”, referiu o jogador à CNN Portugal.

Nuno Tavares acrescentou: “Ganhámos o jogo, estou mais contente com isso. Não tenho de fazer as pazes com ele, como disse tentou mandar-me umas ‘boquinhas’ dentro de campo. Nem liguei, tenho mais coisas com que preocupar-me”.

No final da partida, Rúben Amorim garantiu que o desentendimento com Nuno Tavares estava “resolvido”.

O Marselha derrotou o Sporting por 2-0, na quarta jornada da Liga dos Campeões.