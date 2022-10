Luís Campos nega saída de Mbappé do PSG

O conselheiro desportivo do PSG, Luís Campos, nega que o avançado Kylian Mbappé tenha pedido para deixar o clube já em janeiro.

“Todos os dias temos rumores de transferências. Mas isto é especial, porque é antes de um jogo muito importante. Isto é sério. Estou com ele todos os dias, o Kylian nunca me falou sobre isso. O presidente também não me disse nada sobre isso”, disse Luís Campos ao Canal +.

O próprio diretor negou que ele próprio esteja de saída do campeão francês.

“Tenho três anos de contrato com o PSG e estou muito feliz por estar aqui, nesta casa. Trabalho todos os dias para que, ao final do meu contrato, o PSG tenha algo extraordinário no currículo”, acrescentou.

A RMC Sport e o jornal “Marca” garantiram, esta terça-feira, que Kylian Mbappé quer deixar o PSG em breve.

Segundo as mesmas fontes, o avançado francês quer sair porque o clube não cumpriu as promessas que lhe fez na altura da renovação recente.

Mbappé esperava que o campeão francês tivesse contratado um ponta de lança que lhe permitisse jogar mais solto, acrescentam.