Início de época de Ronaldo prova que "ninguém pode falhar a pré-época"

O treinador do Manchester United está satisfeito com a melhoria de forma de Cristiano Ronaldo, mas ressalva que o início de época do internacional português "prova, mais uma vez, que ninguém pode falhar a pré-epoca". "No início, [a forma de Ronaldo] era um caso de falta de forma física", considera Erik ten Hag, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Omonia, para a Liga Europa.

Ronaldo falhou grande parte da pré-época no Manchester United, numa altura em que procurou sair de Old Trafford, e não tem tido estatuto de indiscutível na equipa.

Em 10 jogos, marcou dois golos: ao Sheriff Tiraspol, para a Liga Europa, e estreou-se a marcar na Premier League, no domingo, frente ao Everton. O avançado português foi lançado a partir do banco e marcou o golo da vitória, por 1-2.

O seu treinador sente que Ronaldo "está a ficar em melhor forma" e a "contribuir mais para a equipa". "Quero apoiá-lo o melhor que posso. Nós temos certas exigências relativas ao que esperamos de cada jogador em determinadas posições em campo. Tendo em conta isso, e faço isso a todos, eu quero retirar o melhor dele, e isso agora vai sendo cada vez mais possível porque está a ficar em melhor forma, o que me deixa feliz", reconhece ten Hag.

O Manchester United recebe o Omonia Nicósia na quinta-feira (20h00), para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. Os ingleses estão na segunda posição, com seis pontos, menos três do que a Real Sociedad e mais três do que o Sheriff. O Omonia é último, ainda sem pontos.