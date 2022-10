Auxerre demite treinador Jean-Marc Furlan

Jean-Marc Furlan foi demitido do comando técnico do Auxerre. O treinador francês, de 64 anos, cumpria a quarta temporada no clube e foi o responsável pelo seu regresso à Ligue 1.

Os resultados - o Auxerre não vence há seis jogos - pesaram na decisão, mas o os acontecimentos no domingo, no jogo com o Clermont, também terão sido decisivos.

Jean-Marc Furlan reagiu à contestação dos adeptos, com um gesto obsceno. Em comunicado, o Auxerre escreveu que "aquela atitude não corresponde aos valores de respeito e de 'fair-play' defendidos pelo clube".

Michel Padovani, adjunto do Auxerre, assumirá o comando interino da equipa no jogo com o Nice, no domingo. O Auxerre está no 16.º lugar da Ligue 1, com oito pontos, uma posição acima da zona de descida.